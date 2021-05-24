«Президент» Косово: Сербия усиливает влияние Кремля на Балканах

Белград усиливает влияние России на Балканах, проводя совместные учения двух стран на территории Сербии. Об этом заявила «президент» самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи.

«Пока Косово и другие страны региона проводят учения с американскими военными, Сербия усиливает влияние Кремля и дестабилизирует регион, организуя совместные учения с российской армией», – передает «Балканист.ру» слова Османи.

Антитеррористические учения военнослужащих России и Сербии продлятся до 25 мая и завершатся тактическими мероприятиями с боевой стрельбой отрядов спецназа на полигоне «Орешац». В это же время Косово участвует в многонациональных учениях «Быстрый ответ» в Хорватии, которые являются частью масштабных международных учений НАТО «Защитник Европы 21» (Defender Europe 21) под руководством США.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 24.05.21

В Черногории началась всеобщая забастовка адвокатов. / Посол США посетил Республику Сербскую: рекламировал НАТО и американские манёвры. / Это провал: на торжествах в День независимости Черногории порвался национальный флаг. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»