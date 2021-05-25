Косовские вандалы вновь ограбили православную церковь

На территории самопровозглашенной республики Косово совершено очередное нападение на православную церковь. На этот раз ограблен храм святой Петки в муниципалитете Косовская Каменица. Как сообщил настоятель – протоиерей-ставрофор Срджан Cтанкович, украдена церковная утварь.

Подобные инциденты сводят на нет попытки наладить мирную жизнь в крае, считает заместитель председателя муниципалитета Косовская Каменица Боян Cтаменкович, слова которого цитирует «Балканист.ру». «Этот акт вандализма абсолютно неприемлем. Я призываю найти виновников произошедшего. Свобода вероисповедания – бесценна, путь по-настоящему здорового общества заключается в мирном сосуществовании», – сказал он.

Стоит отметить, что накануне Белграде началось заседание Архиерейского собора Сербской православной церкви, одной из главных тем которого является положение церквей и храмов на территории Косово и Метохии.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 24.05.21

Послы в Боснии и Герцеговине спародировали исполнителей своих стран на «Евровидении». / Черногорская полиция осталась без бензина. / Посол США: Сербия – «экономический локомотив» Западных Балкан. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»