«Я не верю, что НАТО извинится за бомбардировки Югославии»: президент Сербии ожидает давления со стороны США

Североатлантический альянс вряд ли когда-либо извинится за бомбардировки Югославии в 1999 году, и США продолжат давить на Сербию, добиваясь признания независимости Косово. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в интервью чешскому порталу «Парламентский лист».

«Они постоянно говорят, что тогда хотели остановить гуманитарную катастрофу. Если в этом есть доля истины, я хочу спросить – убийство тысяч человек, а особенно 72 сербских детей, что это было? Я не верю ни в какое официальное извинение со стороны НАТО по этому поводу», – сказал Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что извинение чешского лидера Милоша Земана за отсутствие мужества в противостоянии НАТО в 1999 году стало «бальзамом на рану» сербского народа и войдет в учебники истории. «Милош Земан не останется последним президентом, решившимся на подобное. Он стал первым, но не последним», – указал Вучич.

При этом сербский лидер выразил сомнение, что генеральная линия США по поводу косовской проблемы, которая стала одной из причин бомбардировок НАТО в 1999 году, изменится с приходом к власти новой администрации Джо Байдена.

«Америка признала Косово и с этого пути не свернет. США продолжат оказывать давление на Сербию, вернее, даже не оказывать давление, а требовать признания независимости Косово. В этом нет ничего нового, это неменяющийся вектор их внешней политики», – пояснил Вучич.

Вместе с тем президент Сербии обратил внимание на нежелание Приштины решать проблему посредством диалога. «Мы хотим достичь компромиссного решения, надежда к нему прийти все же у меня остаётся, но я без оптимизма смотрю на этот процесс», – заключил он.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 25.05.21

В Северной Македонии осквернили памятник «Русский крест». / Косовские вандалы вновь ограбили православную церковь. / Послы в Боснии и Герцеговине спародировали исполнителей своих стран на «Евровидении». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»