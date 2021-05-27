Ставка только на Белград: лидер сербской оппозиции высказался за бойкот парламентских и президентских выборов

Лидер сербской «Партии свободы и справедливости» Драган Джилас заявил, что на предстоящих в 2022 году выборах намерен сделать ставку только Белград. По его словам, разрозненность оппозиции уменьшает шансы на её победу в парламентской и президентской избирательной кампании.

По подсчетам Джиласа, поддержка белградцев оппозиции в случае явки на участки 900 тысяч избирателей составит 53%. Выборы на остальных уровнях он намерен бойкотировать, так как они, по его словам, не будут демократическими.

Стоит отметить, что ранее лидер «Партии свободы и справедливости» отторг от себя остальных оппозиционеров, которых теперь призывает объединиться. Напомним, в прошлом году Джилас возглавлял коалицию «Союз за Сербию», которая погрязла в междоусобныx дрязгах и развалилась ещё до июньских выборов в парламент.

Заместитель председателя правящей Сербской прогрессивной партии, которая усилила свои ряды недавним объединением с патриотическим союзом СПАС во главе с Александром Шапичем, много лет руководящим районом Нови Белград, Миленко Йованов заявил, что этим заявлением Джилас фактически расписался в своем политическом бессилии.

«Всем ясно, что Джилас избегает выборов, так как он знает, что народ его не хочет, и результаты выборов обрушат его ложь как карточный домик. Он боится этого и поэтому годами лжет своим соратникам, ведя их от поражения к поражению. Он даёт своим людям ложную надежду, чтобы не лишиться последних крупиц поддержки», – констатировал Йованов.

Комментируя нынешнюю политическую ситуацию, политолог Деян Вук Cтанкович обратил внимание, что Джилас перестал выдвигать условия, при которых он мог бы принять участие в выборах, как это делал раньше. «Это ещё одно доказательство того, что вся история с недостаточно демократическими условиями выборов в Сербии, которые не позволяют оппозиции занять достойное место на политической сцене, обычный фарс. Они её запустили, потому что знают, что на выборах их ждёт поражение. Обратите внимание: как только оппозиция сочла, что на белградских выборах у нее есть шанс, то сразу перестала вообще упоминать условия выборов», – пояснил эксперт, усомнившись в правдоподобности исследований партии Джиласа политических пристрастий избирателей.

Стоит отметить, что Джилас уже занимал пост мэра Белграда с 2008 года по 2013 год. Сейчас в Сербии проводится расследование о его причастности к выводу бюджетных миллионов евро на свои счета за границей. Если коррупционная схема будет раскрыта и доказана, Джилас лишится возможности в ближайшие годы участвовать в политической жизни Сербии.

Напомним, в 2022 году в стране одновременно пройдут местные выборы в сербской столице, а также парламентская и президентская избирательные кампании.

Белград, Катарина Лане

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