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Пятница, 28 мая 2021, 12:31 мск

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Спикер сербского парламента посетит Москву

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

В понедельник, 31 мая, спикер Народной Скупщины Сербии Ивица Дачич прибудет в Москву с официальным визитом по приглашению своего российского коллеги – председателя Госдумы Вячеслава Володина. Предполагается, что спикер сербского парламента выступит перед депутатами Госдумы.

В ходе поездки Дачич также проведёт переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщила пресс-служба сербского парламента.

Перед поездкой спикер Народной Скупщины Сербии принял посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко. Стороны пришли к единому мнению, что предстоящий визит в Москву укрепит не только межпарламентское сотрудничество двух стран, но и будет способствовать двусторонним отношениям Сербии и России в целом.

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