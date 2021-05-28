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Пятница, 28 мая 2021, 13:40 мск

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Президент Сербии попросит Грецию не открывать представительство в Приштине

Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич намерен попросить руководство Греции не открывать представительство в самопровозглашённой республике Косово, потому что следующим шагом Афинам придется признать ее независимость.

«Мы пригласили посла Греции на беседу, но не предприняли никаких мер, потому что верим в дружбу и надеемся, что не будет дальнейших шагов и сближения», – сказал он.

Президент Сербии также сообщил, что получил официальное уведомление, что Афины намерены улучшить свои отношения с Приштиной, но выразил надежду, что Греция не собирается признавать Косово независимым государством. «В пятницу мы были официально проинформированы о том, что они улучшат свои отношения с Приштиной до более высокого уровня – политических директоров», – сказал Вучич, и предположил, что речь идёт об уровне министров.

Ранее мнение о том, что Афины могут изменить свои отношения с самопровозглашённой республикой Косово высказали эксперты в сфере международной политики Дэвид Филлипс и Дэниел Сервер. В ответ на их предположения посол Греции в Белграде Георгий Джакофотакис указал, что позиция его страны в косовском вопросе неизменна. «В принципе, мы не комментируем мнения аналитиков. Позиция Греции по поводу непризнания Косово хорошо известна и остается неизменной», – подчеркнул греческий дипломат.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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