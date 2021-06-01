Спикер сербского парламента заявил о необходимости участия России и Китая в переговорах по косовскому вопросу

Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН должны будут присоединиться к поиску решения косовской проблемы. Об этом заявил спикер сербского парламента Ивица Дачич, который находится в Москве с двухдневным визитом. Таким образом он прокомментировал информацию о намерении США включить своего посредника в диалог между Белградом и Приштиной.

«Вы заметили, что вокруг Косово и Метохии наблюдается рост различного рода неофициальных идей на тему окончательного соглашения. Их объединяет одно: требование от Сербии признать объявленную в одностороннем порядке независимость Косово посредством формулировки «взаимное признание», что для нас абсолютно неприемлемо», – пояснил Дачич.

«Понятно, что в связи с этим возникнут предложения по разного рода посредникам в диалоге Белграда и Приштины. На данный момент переговоры происходят в Брюсселе, но, конечно, окончательное утверждение договорённостей, в случае хоть какого-то прогресса, должно пройти на полях Совета Безопасности ООН. Так что, в конце концов, все упомянутые страны должны принять участие в верификации достигнутого соглашения», – считает спикер сербского парламента.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров со своей стороны заверил спикера Народной Скупщины Сербии, что Москва поддержит Белград в борьбе по защите национальных интересов и территориальной целостности страны, а также одобрит вариант решения косовского вопроса, устраивающий Сербию.

Как отмечается в многочисленных сообщениях, визит спикера сербского парламента в Москве проходит «в приятной и дружеской атмосфере». Большое внимание в программе уделено теме межпарламентского сотрудничества, а также усилению работы по развитию двусторонних отношений Сербии и России «во всех возможных областях».

Москва, Катарина Лане

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