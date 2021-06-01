Афины заверили Белград: признания Косово не будет

Греция не намерена признавать независимость самопровозглашенной республики Косово, несмотря на углубление торгово-экономического сотрудничества с краем. Об этом говорится в заявлении греческого министерства иностранных дел, которое цитируют сербские СМИ, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что расширение сотрудничества Греции и Косово, а также предстоящий визит главы МИД Никоса Дендиаса в Приштину вызвали обеспокоенность у официального Белграда. В Сербии эти действия расценили как шаг Афин к последующему признанию независимости самопровозглашенной республики.

В итоге Афины выступили с официальным заявлением о приверженности прежней позиции. «Как вы знаете, Греция не признает Косово, и ее позиция остается неизменной», – заверили в МИД Греции.

В сообщении ведомства говорится, что отношение Греции к Косово «является конструктивным в контексте сотрудничества в области экономического развития и поддержки Косово в различных сферах». «Греция конструктивно подходит к отношениям с Приштиной и с 2019 года является принимающей стороной «Косовской канцелярии по торгово-экономическим вопросам в Афинах». Греция сотрудничает с Косово в целях расширения взаимодействия в различных областях. Чтобы еще больше укрепить наши двусторонние отношения и облегчить функционирование канцелярии, – без включения аспектов, связанных со статусом, – этот офис был переименован в «Канцелярию по делам Косово в Афинах», – пояснили в ведомстве.

Вместе с тем МИД Греции отмечает, что предстоящий визит министра иностранных дел страны в Косово связан со сменой власти в Приштине. «Как вы знаете, министр Дендиас посетит Косово в начале июня после формирования [там] нового правительства», – говорится в ответе греческой дипломатии.

Афины также заявляют, что поддерживают либерализацию визового режима для Косово в рамках евроинтеграции. Вместе с тем ведомство выразило поддержку переговорам между Приштиной и Белградом при посредничестве Европейского Союза. «Как давний член ЕС и НАТО, Греция стремится укрепить мир, демократию и стабильность, безопасность, экономическое развитие и верховенство закона в регионе Западных Балкан, создавая добрососедские отношения и соблюдая основные принципы международного права. Греция решительно поддерживает европейскую перспективу для всех партнеров на Западных Балканах, включая Косово, а также диалог между Белградом и Приштиной с помощью ЕС», – заявили в министерстве иностранных дел Греции.

Афины – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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