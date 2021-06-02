Глава «МИД» Косово спасовала перед террористами

«Министр иностранных дел» Косово Доника Гервалла выступила с опровержением информации, что в своем недавнем интервью швейцарским СМИ допустила осуждения действий так называемой Освободительной Армии Косово (ОАК), которая в Сербии считается террористической организацией.

Ранее региональные СМИ сообщили, что Гервалла в интервью швейцарской NZZ заявила, что боевики ОАК продолжала убивать сербов, цыган, албанцев и своих политических противников даже после окончания войны и вывода с территории края подразделений сербской армии и полиции. В материале говорилось, что глава косовского «МИД» выражала решимость раскрыть все послевоенные убийства, совершенные главным образом боевиками ОАК. «Я неоднократно требовала, чтобы были полностью расследованы политические убийства, совершенные после войны», – заявила косовский «министр», подчеркнув, что добивается «справедливости для всех».

Заявления главы «внешнеполитического ведомства» самопровозглашенной республики вызвали волну недовольства в албанском обществе. «Министру» пришлось срочно оправдываться. Гервалла заявила, что швейцарские СМИ неправильно интерпретировали ее слова, а часть из них принадлежит и не ей самой, а журналисту NZZ Андреасу Райху.

Кроме того, Гервалла обвинила и косовские СМИ, перепечатавшие скандальную новость, в «кампании против нее».

Приштина, Кирилл Борщев

Приштина. Другие новости 02.06.21

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