Сербия полностью готова к выпуску российской вакцины от коронавируса

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии начнется в пятницу, 4 июня. Об этом сообщил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологическое развитие, Ненад Попович.

В торжественной церемонии запуска производства на базе белградского института вирусологии «Торлак» примут участие сербские и российские государственные деятели и специалисты медицины.

Напомним, первая партия российского препарата, сделанного в «Торлаке», прошла проверки в Москве и одобрена к массовому запуску. Ранее сообщалось, что на первом этапе в Сербии будут разливать и упаковывать готовую вакцину, а затем приступят к самостоятельному производству.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.06.21

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