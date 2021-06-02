российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 июня 2021, 16:05 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Сербия полностью готова к выпуску российской вакцины от коронавируса

Фото: Минздрав РФ

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии начнется в пятницу, 4 июня. Об этом сообщил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологическое развитие, Ненад Попович.

В торжественной церемонии запуска производства на базе белградского института вирусологии «Торлак» примут участие сербские и российские государственные деятели и специалисты медицины.

Напомним, первая партия российского препарата, сделанного в «Торлаке», прошла проверки в Москве и одобрена к массовому запуску. Ранее сообщалось, что на первом этапе в Сербии будут разливать и упаковывать готовую вакцину, а затем приступят к самостоятельному производству.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.06.21

Делегация из Сербии примет участие в ПМЭФ-2021. / В США испытают артиллерийскую установку сербского производства. / «Больше, чем друзья»: спикер парламента Сербии назвал Россию одной из опор в современном мире. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Делегация из Сербии примет участие в ПМЭФ-2021

В США испытают артиллерийскую установку сербского производства

«Больше, чем друзья»: спикер парламента Сербии назвал Россию одной из опор в современном мире

Глава «МИД» Косово спасовала перед террористами

Афины заверили Белград: признания Косово не будет

Спикер сербского парламента заявил о необходимости участия России и Китая в переговорах по косовскому вопросу

«Признание Косово – не единственная цель Запада»: Александр Вучич заявил о новых вызовах для Сербии

Сербия отправила Чехии партию вакцины против коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Центр России, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Экономика, Европа, Сербия,