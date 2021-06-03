Скандал в Белграде: одиозный сербский политик устроил погром

Лидер Либерально-демократической партии Сербии Чедомир Йованович вновь оказался в центре громкого скандала. Политик устроил публичный дебош в Белграде: разбил витрину кафе и оказал сопротивление полиции, передает «Балканист.ру».

Во время задержания Йованович бросался на полицейский автомобиль. Стражи порядка отвезли скандалиста в участок, где его проверили на наличие наркотиков и алкоголя в крови.

Позднее политик сообщил прессе, что на дебош его спровоцировали участники фанатской группы «Гиены», которые якобы давно его преследуют.

Как отмечает издание, это не первый скандальный инцидент с участием Йовановича. Ранее политик заявлял, что его дочь хотели отравить экстази «русские агенты с дипломатическими паспортами». Лидер сербских-либерал-демократов также причастен к боснийской афере с поставками российской вакцины. В прошлом году Йованович избил теннисной ракеткой врача в больнице, а несколько лет назад признался в употреблении наркотиков.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 02.06.21

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