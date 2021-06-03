Президент Сербии выдвинул ультиматум Приштине и ЕС

Белград не будет вступать в переговоры с Приштиной об урегулировании конфликта, пока самопровозглашенная республика не выполнит пункт Брюссельского соглашения о создании на своей территории Союза сербских муниципалитетов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Eсли Курти (Альбин Курти – «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово) считает, что может отказываться говорить о формировании Союза сербских муниципалитетов и взамен навязывать нам «Республику Косово», которую мы должны признать, то ему нет смысла приезжать в Брюссель. Если ожидаете, что я на это соглашусь, не стоит меня туда звать», – подчеркнул Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Жесткая реакция президента Сербии была вызвана очередным заявлением Приштины об отказе формирования Союза сербских муниципалитетов, который призван защитить интересы сербского населения Косово и Метохии. «Премьер-министр» самопровозглашенной республики Альбин Курти заявил, что формирование моноэтнического образования на территории Косово чревато общественным расколом. Между тем создание Союза предусмотрено Брюссельским соглашением 2013 года, которое приштинские власти упорно игнорируют.

Сегодня президент Сербии встречается со спецпредставителем американского госдепартамента по Западным Балканам Мэтью Палмером и специальным представителем ЕС Мирославом Лайчаком. Вучич намерен указать, что ЕС как гарант Брюссельских договорённостей должен предпринять меры в отношении косовских властей для выполнения договоренностей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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