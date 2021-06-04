В Белграде арестован глава столичного муниципалитета Палилула, член правящей Сербской прогрессивной партии Александр Йовичич по подозрению в причастности к крупным аферам по незаконному строительству. В здании администрации проводятся обыски, передает «Балканист.ру».

Всего по делу о незаконном строительстве арестовано восемь человек. Йовичичу вменяется в вину участие в преступных схемах строительства и злоупотребление служебным положением. Чиновнику вменяется содействие застройщикам в получении разрешений на строительство объектов на территории муниципалитета Палилула, и присвоение в период с июля 2016 по ноябрь 2018 года около 250 тысяч евро.

Примечательно, что в марте этого года, как сообщал Балканист», сербские правоохранительные органы арестовали бывшего главу этого же муниципалитета по обвинению в совершении аналогичных преступлений.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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