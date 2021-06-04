В Сербии получен «блестящий результат» после вакцинации российским препаратом от коронавируса

В Сербии по итогам исследования применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» получены «блестящие» результаты. Об этом заявил министр правительства Сербии, курирующий инновации и технологическое развитие, Ненад Попович, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы сделали исследование среди 100 тысяч граждан Сербии, которые получили вакцину «Спутник V», и действительно получился блестящий результат, не было ни одного смертельного случая», – цитирует его слова РИА «Новости».

По словам сербского министра, эффективность вакцины «Спутник V» достигла 97,6%. «Это, я бы сказал, лучший результат, который мы имеем в Сербии», – констатировал он, уточнив, что в Сербии доступны четыре разных вакцины, включая российскую.

Стоит отметить, что сегодня в сербском институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» начнется выпуск российского препарата от коронавируса «Спутник V». За первые полгода планируется расфасовать 4 млн доз вакцины. Полный цикл производства предполагается наладить до конца года.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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