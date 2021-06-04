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Пятница, 4 июня 2021, 21:11 мск

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Война неизбежна: приштинский политик оценил перспективы обмена территориями Сербии и Косово

Сербия не отдаст без войны Прешевкую долину, включающих три южных муниципалитета Прешево, Буяновац и Mедведжу. Об этом заявил глава группы «Альянс за будущее Косово» в «парламенте» самопровозглашенной республики Бесник Tахири, комментируя варианты решения косовской проблемы через обмен территориями.

«Территориальный обмен может стать фатальной ошибкой албанского народа», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Обмен территориями, как решение косовского вопроса, предполагал присоединение к Косов Прешевской долины, где проживают преимущественно албанцы, взамен на северные муниципалитеты края, населённые сербами. Эта идея не была поддержана европейскими кураторами переговоров Белграда и Приштины из-за опасений создания прецедента.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 04.06.21

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Метки / Косовская проблема

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