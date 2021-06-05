Сербия начала собственное производство российской вакцины от covid-19

В белградском институте вирусологии «Торлак» одновременно началось коммерческое производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В торжественной церемонии в режиме видеоконференции приняли участие президенты Сербии и РФ Александр Вучич и Владимир Путин, передает «Балканист.ру».

Как ожидается, через десять дней первая ампула с препаратом прибудет в сербский пункт вакцинации. Мощности «Торлака» позволят в первые полгода выпустить до четырёх миллионов доз вакцины.

Президент Сербии обратился к участникам видео-конференции на русском языке и подчеркнул важность этого исторического для страны события, поблагодарив Россию за помощь в борьбе с пандемией, которая стала возможной благодаря дружественным отношениям Белграда и Москвы.

Стоит отметить, что одновременно накануне началось производство российской вакцины в Аргентине.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 04.06.21

Война неизбежна: приштинский политик оценил перспективы обмена территориями Сербии и Косово. / «Дело» генерала Младича: президент Вучич предупредил о новом витке давления на Сербию. / В Сербии получен «блестящий результат» после вакцинации российским препаратом от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»