Власти Сербии отказались легализовать марихуану

Марихуана останется в списке запрещенных наркотических средств на территории Сербии. Об этом заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин. Более того, правоохранительные органы усилят борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

«Пока я в этой стране министр внутренних дел, а Александр Вучич – президент, никакой легализации не будет. И более того, мы будем принимать меры, чтобы законодательство страны в части, посвященной наркотикам, неукоснительно соблюдалось. А то у нас полицейские на местах иной раз слишком гуманны – на обнаружение у человека небольшой дозы той же марихуаны для личного употребления смотрят сквозь пальцы… Будем сажать не только дилеров, но и обычных любителей раскуриться – и не важно, пять у него грамм при себе, или пятьсот», – заявил глава МВД Сербии.

По его словам, ошибочно разделять наркотики на легкие и тяжелые. Все виды одурманивающих средств одинаково опасны и должны оставаться под запретом. «Я не верю в разделение на легкие и тяжелые наркотики. В их случае, я верю в принцип ступеней: начнешь с травки – закончишь на игле! Если в парламенте будет подниматься вопрос о легализации марихуаны, я всегда буду голосовать против», – подчеркнул министр.

Стоит отметить, что, несмотря на действующий в стране запрет марихуаны, и других курительных наркотиков, в Сербии свободно выращивается так называемая промышленная конопля. В 2019 году посевы конопли в Сербии занимали 800 гектаров.

В соседней Боснии и Герцеговине промышленная конопля остается под запретом. Власти страны не верят в добронамеренность фермеров, подозревая, что вместе с сырьем для производства канатного волокна и семян для прикорма скота будут производиться и наркотики.

Между тем в Северной Македонии в «медицинских целях» выращивается конопля сорта Canabis indica – наркотическая марихуана. Премьер-министр страны Зоран Заев открыто выступает за полную легализацию марихуаны, полагая, что это существенно подстегнет македонский туризм, и, следовательно, и доходы казны.

Легально зарабатывать на наркотиках планирует также Албания, власти которой во главе с премьер-министром Эди Рамой давно выступают с идеей легализации марихуаны и выращивания ее в промышленных масштабах для употребления в «лечебных целях».

Белград, Кирилл Борщев

Белград. Другие новости 08.06.21

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