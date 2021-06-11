Сепаратисты запретили въезд в Косово сербскому министру

Приштина запретила въезд на территорию Косово и Метохии сербского министра труда и социальной защиты Сербии Дарии Кисич-Тепавчевич, хотя соответствующие органы были поставлены в известность о ее визите.

Кисич-Тепавчевич, профессор медицинского факультета Приштинского университета в Косовской Митровице, планировала принять экзамен у студентов третьего курса на кафедре эпидемиологии. «Власти в Приштине без какой-либо причины и объяснения запретили визит Дарии Кисич-Тепавчевич и тем самым помешали её работе», – говорится в заявлении директора канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича, слова которого цитирует «Балканист.ру».

В то же время был отклонён и запрос группы паломников из центральной Сербии, которые планировали посетить православные святыни в Косово и Метохии в предстоящие выходные.

«Это ещё одно грубое нарушение положения о свободе передвижения граждан, которое гарантировано Брюссельским соглашением, подписанным Белградом и Приштиной. Ожидаем реакцию Евросоюза, который выступил гарантом договорённостей», – заявил Петкович.

Директор сербской Канцелярии также обратил внимание на активизацию неконструктивных действий Приштины, которая пытается сорвать очередной раунд переговоров с Белградом.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН. Против выступают свыше 60 стран, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 11.06.21

МВФ выделит Боснии и Герцеговине 300 млн евро. / Северная Македония заявила о несправедливости решения МИД России. / Ответное решение: Россия высылает из страны сотрудника посольства Северной Македонии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»