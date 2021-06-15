Будет «политическое шоу»: президент Сербии заявил о нежелании Приштины идти на компромисс

Косовские власти рассчитывают устроить политическое шоу. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя предстоящий сегодня очередной раунд переговоров по урегулированию косовской проблемы в Брюсселе. По его словам, Приштина не намерена идти на компромисс.

«Я могу вам заранее рассказать, как все пройдёт. И [Альбин] Курти (премьер-министр Косово) и [Вьоса] Османи (президент Косово) намерены провести внеочередные местные выборы. Диалог они используют для того, чтобы набрать политические очки. Ожидаю, что они устроят политическое шоу и не станут договариваться», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как считает президент Сербии, процесс нормализации отношений с Приштиной мог бы начаться с создания Союза сербских муниципалитетов, вопросов защиты сербского культурного наследия в Косово и Метохии, договоренностей в сфере энергетики и раскрытия судеб пропавших без вести во время вооруженного конфликта. Тем не менее, как отметил Вучич, косовские власти не намерены исполнять ранее достигнутые договорённости, а их единственная цель на переговорах – добиться признания независимости с помощью европейских посредников.

При этом сербский лидер подчеркнул, что Белград вступает в переговоры с Приштиной с жёсткой, сильной и стабильной позиции. «Если они думают, что могут мне вывернуть руки и так заставить признать независимость Косово, они ошибаются. Этого не произойдёт. Я не признаю суверенитет Косово. Когда кто-то мечтает о государстве, которого нет, он старается говорить об этом как можно громче. Любая печать для них является подтверждением: «Смотрите, какие мы сильные и могущественные!» Они сильные, потому что в прошлом Сербией управляли слабые политики, которые открыли пограничные переходы Яринье и Брняк [на административной границе с Косово] в 2011 году. Пусть кичатся своей силой. Этим они ничего не добьются, – сказал Вучич. – Нет такой силы, которая может нас заставить действовать против наших национальных интересов».

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 15.06.21

«Байден, конечно, согласился»: македонский премьер пригласил президента США посетить Скопье. / Сербия и Черногория остаются в числе мировых лидеров по количеству оружия у населения. / Сепаратисты запретили въезд в Косово сербскому министру. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»