«Этот человек приехал не для переговоров»: президент Сербии констатировал срыв диалога Приштиной

Приштинские власти сорвали очередной раунд переговоров с Белградом по урегулированию косовской проблемы. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам первой встречи в Брюсселе с «премьер-министром» самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти.

По словам сербского лидера, комментировать результаты переговоров нет необходимости, потому что они отсутствуют. Вучич уточнил, что единственное вопрос, который был согласован, – «диалог на высшем уровне продлится до конца июля», передает «Балканист.ру».

«Во-первых, албанская делегация не станет обсуждать исполнение ранее взятых на себя обязательств и создание Союза сербских муниципалитетов. Во-вторых, они просто хотят, чтобы Белград признал независимое Косово. И, в-третьих, литургии в сербских церквях они называют «инцидентами», – пояснил президент Сербии.

«Этот человек приехал не для переговоров, а для того, чтобы спросить, когда мы признаем Косово» – заявил сербский лидер о Курти.

Ранее Вучич указал, что косовским властям не удастся добиться от него признания независимости самопровозглашенной республики.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 15.06.21

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