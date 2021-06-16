В Сербии обезврежена угольная мафия: в скандале замешан спонсор оппозиционной партии

Сотрудники МВД Сербии вместе с Управлением по борьбе с коррупцией и Агентством информационной безопасности страны арестовали троих человек, которые подозреваются в махинациях с куплей-продажей оборудования госпредприятия по добыче угля «Ресавица». По данным правоохранительных органов, подозреваемые нанесла предприятию ущерб в размере примерно 350 тыс евро. Один из арестованных Зоран Bучкович – член оппозиционной Народной партии и её спонсор.

Вучкович руководил белградской фирмой Imperia company A3 plus, через которую проходили средства, выведенные с предприятия «Ресавица». Второй арестованный – директор «Ресавицы» Марко Вукович, который путем махинаций с договорами об услугах, обогатился на полмиллиона евро. Правоохранители также выяснили, что третий подельник – директор дочерней фирмы госпредприятия – Rembas trans Бобан Бранкович участвовал в тендерах об оказании услуг компании Вучковича, которая взамен покупала уголь по низкой цене и перепродавала по более высокой.

Примечательно, что Вучкович был директором Демократической партии Сербии, а затем занялся продвижением оппозиционера Вука Еремича из Народной партии и финансировал его предвыборную президентскую кампанию. Как пишет сербское издание «Информер», «эта кампания частично была оплачена за счёт средств, полученных незаконным путем».

«Учитывая то, что Народная партия недавно объявила войну с коррупцией, обвинив власть в растаскивании бюджета страны по карманам, лицемерно то, что президентскую кампанию Еремича финансировал Зоран Вучкович и Народной партии не мешали его деньги, добытые нечестным путем», – говорится в публикации.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.06.21

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