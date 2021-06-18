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Пятница, 18 июня 2021, 11:42 мск

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Приштина требует от Белграда вернуть музейные артефакты

Фото: официальный сайт МИД Косово

Директор Национального музея в Приштине Айет Леци направил Международному совету музеев (ИКОМ) письмо, в котором потребовал от Сербии возвращения музейных артефактов «взятых в 1998 и 1999 годах».

«В соглашениях, подписанных между соответствующими учреждениями, говорится, что артефакты и музейные экспонаты были переданы для временной выставки и должны быть возвращены в страну происхождения, в Национальный музей Косово, которому они принадлежат», – говорится в письме к ИКОМ, который тесно сотрудничает с ЮНЕСКО.

Как сообщает агентство Танюг, письмо Международному совету музеев было отправлено после запроса в сербские учреждения с требованием возвращения экспонатов из Белграда в Приштину.

Министерство культуры Сербии, в свою очередь, назвало требование приштинской стороны попыткой отвлечь внимание от угрозы сербскому культурному наследию на территории Косово и Метохии.

Сербские СМИ пока не сообщают, какие именно артефакты и музейные экспонаты требует вернуть Приштина.

Приштина, Кирилл Борщев

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