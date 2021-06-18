МИД РФ: Приштина грубо нарушает взятые на себя обязательства

Россия настаивает на выполнении косовскими властями Брюссельских соглашений, в которых прописаны обязательства Приштины перед Белградом. Об этом в комментарии «Балканисту» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя безрезультатный раунд переговоров по косовскому вопросу, состоявшийся на этой неделе в Брюсселе.

«Наша позиция остаётся принципиальной, она неизменно основана на международном праве и Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Вопрос заключается не в том, где проводить переговоры, а в том, с какими позициями на них выходят стороны», – подчеркнул Грушко.

Дипломат обратил внимание, что Приштина приступает к диалогу, не выполнив ранее взятые на себя обязательства, закрепленные в Брюссельских соглашениях. «Совершенно очевидно, что грубым образом не исполняются ранее достигнутые договорённости, поддержанные в свое время Россией, которые позволили бы двигаться в сторону такого решения, которое могло бы устроить обе стороны с учетом требований международного права. Прежде всего, это касается [создания] Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и многих других аспектов, где сербская сторона продемонстрировала действительно свое стремление и готовность двигаться вперёд, в интересах всех людей, которые проживают в Косово и Метохии», – констатировал замминистра иностранных дел РФ.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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