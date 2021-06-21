российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 июня 2021, 12:42 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

«Нецивилизованный акт издевательства»: Евросоюз не способен приструнить Приштину

Фото: официальный сайт МИД Косово

Белград выступил с жестким заявлением в адрес Приштины и ЕС после запрета на въезд на территорию края министру молодёжи и спорта правительства Сербии Ване Удовичичу. Канцелярия по делам Косово и Метохии сербского правительства считает действия властей самопровозглашенной республики «нецивилизованным актом издевательства над сербами».

Министр Удовичич сегодня должен был посетить Косовскую Митровицу, где планировал встретиться со студентами и наградить их стипендиями, однако на заблаговременно отправленное оповещение о визите поздно ночью от приштинских властей пришёл отказ без объяснения причин.

«Этот запрет свидетельствует не только о наглом высокомерии властей Приштины, которые отвергают любое сотрудничество и диалог, но и также демонстрирует неспособность Европейского Союза обеспечить и гарантировать соблюдение соглашений и цивилизованное поведение албанских политиков. Запрет министру спорта встречаться со студентами – это не только попытка помешать ему выполнять свою работу, но и жестокость, направленная против молодежи. Об этом поведении Приштины, которое нарушает все договоренности, мы проинформируем все компетентные международные институты», – подчеркивается в заявлении Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии.

Напомним, 11 июня точно так же приштинские власти отказали в пересечении границы министру труда и соцзащиты Сербии, профессору – эпидемиологу Дарии Кисич-Тепавчевич, которая должна была принимать экзамены у студентов медицинского факультета Приштинского университета, отделение которого находится в Kосовской Митровице.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 21.06.21

Сербия опровергла данные об «антироссийском договоре» с Британией. / Белград подготовит адекватный ответ на резолюцию парламента Черногории о Сребренице. / «Акт враждебности»: в Республике Сербской прокомментировали решение парламента Черногории о Сребренице. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

МИД РФ: Приштина грубо нарушает взятые на себя обязательства

Приштина требует от Белграда вернуть музейные артефакты

Клинический случай: глава МИД Хорватии выступил за территориальную целостность на Балканах при независимости Косово

«Этот человек приехал не для переговоров»: президент Сербии констатировал срыв диалога Приштиной

Будет «политическое шоу»: президент Сербии заявил о нежелании Приштины идти на компромисс

Сепаратисты запретили въезд в Косово сербскому министру

Сербия ведет консультации с Россией накануне переговоров с Приштиной

Война неизбежна: приштинский политик оценил перспективы обмена территориями Сербии и Косово

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия,