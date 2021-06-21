«Нецивилизованный акт издевательства»: Евросоюз не способен приструнить Приштину

Белград выступил с жестким заявлением в адрес Приштины и ЕС после запрета на въезд на территорию края министру молодёжи и спорта правительства Сербии Ване Удовичичу. Канцелярия по делам Косово и Метохии сербского правительства считает действия властей самопровозглашенной республики «нецивилизованным актом издевательства над сербами».

Министр Удовичич сегодня должен был посетить Косовскую Митровицу, где планировал встретиться со студентами и наградить их стипендиями, однако на заблаговременно отправленное оповещение о визите поздно ночью от приштинских властей пришёл отказ без объяснения причин.

«Этот запрет свидетельствует не только о наглом высокомерии властей Приштины, которые отвергают любое сотрудничество и диалог, но и также демонстрирует неспособность Европейского Союза обеспечить и гарантировать соблюдение соглашений и цивилизованное поведение албанских политиков. Запрет министру спорта встречаться со студентами – это не только попытка помешать ему выполнять свою работу, но и жестокость, направленная против молодежи. Об этом поведении Приштины, которое нарушает все договоренности, мы проинформируем все компетентные международные институты», – подчеркивается в заявлении Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии.

Напомним, 11 июня точно так же приштинские власти отказали в пересечении границы министру труда и соцзащиты Сербии, профессору – эпидемиологу Дарии Кисич-Тепавчевич, которая должна была принимать экзамены у студентов медицинского факультета Приштинского университета, отделение которого находится в Kосовской Митровице.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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