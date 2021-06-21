«Лицемерие и желание вернуть власть»: глава минобороны Сербии жестко ответил на обвинения о продаже оружия террористам

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович категорически опроверг обвинения лидера Движения за перемены Янко Веселиновича о продаже оружия террористам. По его словам, сербская оппозиция, делая подобные заявления, готова воспользоваться любой трагедией в стране, чтобы получить политические очки, передает «Балканист.ру».

«Сербия никогда не входила ни в какие списки стран, поставляющих оружие террористам, потому что не занималась этим и никогда не будет такого делать. Подобные вбросы уже опровергли все авторитетные источники в мире. Меня не удивляет, что оппозиция использует эту возможность, чтобы причинить ущерб интересам Сербии», – подчеркнул Стефанович, комментируя высказывание Веселиновича, заявившего, что причиной очередного ЧП на военном предприятии «Cлобода» в Чачаке якобы является «коррупция в рядах высшего руководства страны, которая, как известно, продавала оружие террористам».

«Пока военные, пожарные, рабочие и медработники боролись за спасение граждан от опасности, эти (представители оппозиции) отлично выспались и засели утром в кафе, без стыда и совести очерняя не только людей, которые работали всю ночь, но и свою страну. Когда подобные инциденты происходили на этом же предприятии «Cлобода» во время их правления, никто не позволял себе высказывать подобное в их адрес. Это свидетельство их лицемерия, двойных стандартов и алчного желания вернуть себе утраченную власть», – констатировал министр обороны Сербии.

Вечером 17 июня на оборонном предприятии «Cлобода» произошёл взрыв, во время которого пострадали три человека. За минувший месяц это второй подобный инцидент. Власти расследуют причины произошедшего.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 21.06.21

«Нецивилизованный акт издевательства»: Евросоюз не способен приструнить Приштину. / Сербия опровергла данные об «антироссийском договоре» с Британией. / Белград подготовит адекватный ответ на резолюцию парламента Черногории о Сребренице. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»