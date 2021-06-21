«Открытая дискриминация»: Сербская православная церковь прекращает все контакты с «органами власти» Косово

Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви (СПЦ) прекращает все контакты с «органами власти» самопровозглашенной республики Косово. Поводом для такого решения стали действия Приштины, отказавшей верующим из числа беженцев в доступе к православным кладбищам и участию в богослужениях.

В епархии заявили, что косовары демонстрирует «открытую дискриминацию по этническому и религиозному признаку», на что должно отреагировать международное сообщество.

«Епархия Рашско-Призренская обращается к представителям международного сообщества с призывом убедить приштинские власти уважать свои же собственные законы, поскольку такое дискриминационное отношение к верующим СПЦ и к нашей церкви ставит под угрозу безопасность, повышает напряженность и в долгосрочной перспективе вредит всем в регионе», – говорится в сообщении, которое цитирует «Балканист.ру».

Особое беспокойство у православного духовенства вызывает отсутствие публичной реакции международных представителей на «все более дискриминационное поведение косовских институтов по отношению к СПЦ».

«Представители западных стран, которые в свое время заверяли нас в том, что законы Косово являются достаточной гарантией нашего выживания и уважения наших прав, обязаны отреагировать на такое поведение, ухудшающееся день ото дня. Последним своим поступком – введением запрета для наших верующих посетить святыни [на территории Косово] – власти Приштины не только нарушили права сербов и СПЦ, но и еще раз доказали, что их собственные законы и правопорядок ничего не значат для них, особенно если эти законы обязывают уважать права СПЦ», – подчеркнули в епархии.

В минувшую субботу 19 июня косовские власти не позволили православным беженцам из Мушутиште посетить родное село, откуда они были вынуждены бежать, спасаясь от албанского террора, и принять участие в богослужении на руинах храма Святой Троицы, разрушенного экстремистами в 1999 году.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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