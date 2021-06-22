Сербские власти и оппозиция договорились по проблеме Косово

Сербские власти и непарламентская оппозиция договорились о решении косовской проблемы. Об этом стало известно после встречи президента Сербии Александра Вучича с представителями политических сил, которые не вошли в Скупщину по итогам минувших выборов, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что на на встрече присутствовали председатель Демократической партии Сербии Милош Йованович, лидер партии «Здоровая Сербия» Милан Cтаматович, глава движения «Заветники» Милица Джурджевич-Cтаменковски, заместитель главы Сербской радикальной партии Александр Шешель, председатель движения «Xватит» Саша Радулович, а также глава движения «Двери» Бошко Обрадович. Последний охарактеризовал разговор с главой государства как «исключительно конструктивный и серьёзный».

«Мы получили от президента Сербии важную, драгоценную информацию, которая ранее нам, как непарламентскому движению, была недоступна. У нас была возможность представить свое видение ситуации по Косово. Надеемся, что власть примет её к сведению», – сообщил Обрадович.

Политик подчеркнул, что движение «Двери» находится в оппозиции к правящей Сербской прогрессивной партии, но не в оппозиции своей стране. «Сербия, как государство, может рассчитывать на нашу поддержку в защите Косово и Метохии, – заявил Обрадович. – Что особенно важно, после этой встречи, которую «Двери» оценили позитивно, можно с уверенностью сказать, что на политической сцене Сербии нет никого, кто готов признать независимость самопровозглашенной республики Косово, невзирая на очевидное давление. В этом смысле мы определённо достигли национального согласия».

По его словам, через месяц президент Сербии проведёт с оппозицией ещё одну встречу с представителями непарламентской оппозиции.

В свою очередь, спикер сербского парламента Ивица Дачич по итогам заседания сообщил, что «представители политических партий на этой встрече выразили готовность приложить все усилия для защиты национальных интересов Сербии».

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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