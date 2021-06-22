Давление на Белград нарастает: президент Сербии раскрыл детали переговоров об урегулировании косовской проблемы

Переговоры Белграда и Приштины об урегулировании косовской проблемы осложняются давлением ведущих государств ЕС и постоянной сменой переговорщиков самопровозглашенной республики, которые не признают ранее достигнутых договоренностей. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, выступая перед депутатами Народной Скупщины, передает «Балканист.ру».

«На прошлой встрече они (представители Приштины) заявили, что их не интересует то, что пообещало предыдущее нелегитимное правительство. Все, что их интересует, это признание независимости. Альбин Курти (премьер-министр самопровозглашенной республики Косово) повернулся ко мне и спросил: «Когда?» – «Никогда!» – ответил я. Они предложили создать для сербов национальный совет меньшинств. Они вообще не понимают, что спорная территория – это территория Косово и Метохии. На это Жозеп Боррель (Верxовный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности) ему ответил, что Курти не может рассуждать о национальных меньшинствах суверенного государства. На это Курти заявил, что это они суверенное государство. «Вы – нет. Если бы так было, вы бы сейчас со мной здесь не разговаривали!» – ответил ему я», – рассказал Вучич.

Тем не менее, как сказал президент Сербии, Белград продолжит искать компромиссное решение косовской проблемы. «Нам не нужен замороженный конфликт. Косовские сербы живут намного хуже, чем жители центральной Сербии. Они тоже настроены на переговоры, поэтому мы обязаны когда-нибудь прийти к компромиссному решению, чтобы избежать вспышки конфликта. Если государство призовет на войну, мои сыновья будут готовы. Но я не хочу, чтобы моих Данило и Вукана вернули домой в цинковыx гробах. Точно так же я не хотел бы возвращать другим родителям их детей. Вот почему нам нужно искать компромиссное решение», – подчеркнул сербский лидер.

По его словам, на территории Косово и Метохии сейчас проживает не более 95 тыс. сербов, а албанцев – не более 1,35 млн человек: соотношение составляет 1 к 15. «Албанцы уезжают оттуда, но уезжают и сербы – ближе к крупным городам центральной Сербии, где ощущают себя более уверенно и безопасно», – отметил Вучич, уточнив, что эта тенденция с течением времени ослабевает, благодаря финансированию из Белграда.

Президент Сербии также сообщил, что переговоры при посредничестве ЕС осложняются усилением давления на Белград в вопросе признания независимости Косово. «Перед нами стоит тяжёлая задача, и мы не тешим себя завышенными ожиданиями. Но решать проблемы необходимо. Делать это нужно, подходя к ним стратегически. Мировые центры силы никогда не изменят свою позицию по поводу Косово и продолжат его финансировать. Приштинские политики будут настаивать на отделении Косово от Сербии любой ценой», – констатировал Вучич, обратив внимание, что Запад продолжает вооружать Приштину, хотя косовские албанцы не имеют на это права, согласно резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

«То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Они – Юпитер, мы – бык. Мы слишком малы, чтобы указывать Германии, Франции и Америке, но достаточно значимы, чтобы защитить себя от унижения», – сказал Вучич, подчеркнув, что Сербия продолжит борьбу за свои национальные интересы.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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