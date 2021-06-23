«Пощечина сербскому народу»: руководство Черногории снова обвинили в предательстве

Передача правительством Черногории партии вакцины от коронавируса «силам безопасности» Косово – это новая пощечина Сербии и доказательство того, что премьер-министр страны Здравко Кривокапич при поддержке спикера парламента Алексы Бечича и депутатов Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича продолжает серию антисербских шагов. Об этом говорится в заявлении блока «Демократический фронт», передает «Балканист.ру».

«Это пожертвование вакцины вовсе не случайно. Оно происходит в то время, когда верхушка государства – Джуканович, Кривокапич и Бечич – проводят самую грязную кампанию против Сербии и сербского народа. Мы также напоминаем вам, что Кривокапич и Бечич за последние месяцы признали суверенитет самопровозглашенной республики Косово более десяти раз», – подчеркнул «Демократический фронт».

В заявлении также обращается внимание, что те, кто победил партию Джукановича на парламентских выборах 30 августа прошлого года, и представить себе не могли такое тесное сотрудничество с представителями Косово. «Мы не должны забывать поздравления в адрес спикера «парламента» Косово, которые Алекса Бечич пытался скрыть от общественности в Черногории. Кажется, нет конца этому бесстыдному поведению людей, занявших свои должности во многом благодаря сербскому народу. «Демократический фронт» каждый день убеждается в том, что премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич продолжает политику Мило Джукановича. Он вонзил нож в спину тех, кто 30 августа проголосовал за освобождение от тридцатилетней диктатуры и за изменения в политике, унижающей Черногорию», – говорится в заявлении «Демфронта».

В понедельник, 21 июня, так называемые «силы безопасности» Косово получили 400 доз вакцины от коронавируса от властей Черногории. Согласно Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, самопровозглашенная республика не имеет права на собственную армию. Несмотря на это, «Силы безопасности Косово», трансформированные из Армии освобождения Косово (признана террористической организацией в Сербии), постепенно обретают черты регулярной армии, участвуют в учениях НАТО, а также получают вооружение от западных стран.

Напомним, что 17 июня парламент Черногории принял резолюцию, в которой сербский народ признается виновным в совершении «геноцида» над мусульманами – жителями боснийского города Сребреница – в 1995 году в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине. В данном контекст подарок Подгорицы косовским сепаратистам можно трактовать как еще один недружественный жест в адрес Белграда.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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