Позиция «главы правительства» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти к переговорам с Белградом вызвала критику со стороны политической элиты сепаратистов. «Премьер-министра» упрекают в отсутствии четкой программы действий и боязни принимать «серьезные решения».

В частности, бывший «посол» самопровозглашенной республики в США Bлера Читаку заявила, что Курти ошибочно расставил приоритеты, заступив на должность «премьер-министра». Напомним, ранее Курти заявлял, что диалог с Белградом по важности для него находится на пятом или даже шестом месте.

«Премьер Курти обладает полнотой власти. Чего он боится? Сам факт, что он больше играет в семантические игры, чем основательно подходит к этому вопросу, говорит о том, что он боится принимать серьёзные решения», – указала Читаку.

Экс-«посол» также обратила внимание, что Сербия смогла наладить сотрудничество с США, где Сербию уже давно рассматривают как партнёра. При этом Вашингтон, в отличие от Евросоюза, настаивает на достижении признания независимости Косово, а Брюссель, по её словам, никогда не заявлял, что окончательное решение должно быть именно таким.

«Правительство Косово, вместо того, чтобы препираться с Вашингтоном, должно работать над тем, чтобы США назначили своего посредника в диалоге. Правительство должно понять, что отлагательства идут на руку Сербии, а не Косово, и мы должны стремиться достигнуть соглашения», – заявила Читаку.

Бывший советник косовского «президента» Ибрагима Руговы Mухаммет Xамити со своей стороны указал, что Курти потерпел фиаско на недавней встрече с президентом Франции Эммануэлем Mакроном. «Франция первой признала независимость Косово. У нас есть право потребовать от Франции надавить на Сербию и заставить её признать нашу независимость», – подчеркнул Xамити, отметив, что во время визита в Париж Курти об этом не договорился и не смог также заставить Париж одобрить отмену виз для косовских албанцев.

Вместе с тем экс-советник косовского «президента» раскритиковал подход «премьер-министра» к диалогу с Белградом, а именно его тезис о том, что в Брюсселе намечено не продолжение переговоров, а новые переговоры, так как в Косово пришло к власти новое «правительство». Напомним, Курти заявил, что не признает ранее подписанные соглашения своими предшественниками, так как те были избраны нелегитимно.

«Премьер заявляет парадоксальные вещи. Это не подобает ни политику, ни государственному деятелю», – подчеркнул Xамити.

Депутат «парламента» самопровозглашенной республики от Демократического союза Косово Беса Гаджери, в свою очередь, указала на то, что «правительство» Курти за первые сто дней своей работы не исполнило ни одного обещания о борьбе с коррупцией, криминалом и кумовством, обманув избирателей, и к диалогу с Белградом подходит, не имея абсолютно никакой платформы для переговоров.

«Курти продолжает диалог без прозрачности, подготовки или, по крайней мере, представления платформы, которую должны поддержать все партии. Поведение премьер-министра Курти в отношении диалога принесло разочарование, неуверенность и ставит нас в опасное положение. Курти обязан публично потребовать присутствия Соединенных Штатов в диалоге и не должен открывать новые темы, а должен завершить диалог, опираясь на конституцию. Правительство Косово не имеет права проявлять высокомерие, оно должно сидеть за столом переговоров, но без компромиссов по вопросам суверенитета и территориальной целостности в координации с Соединенными Штатами Америки и политическими партиями в Косово», – подчеркнула Гаджери.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, Катарина Лане

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