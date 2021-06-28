Социологи назвали имя самого популярного политика Сербии

Президент Сербии Александр Вучич стал самым популярным государственным деятелем: по уровню доверия граждан с рейтингом 62% он опередил даже руководителей Югославии Йосипа Броз Тито (50%), Зорана Джинджича (48%) и Cлободана Милошевича (36%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Ipsos, передает «Балканист.ру».

Как сообщил директор исследовательской организации Марко Ульяревич, сербский лидер также обошёл по популярности всех нынешних политических соратников и оппонентов. Спикер парламента Ивица Дачич набрал 52% голосов, лидер радикалов Воислав Шешель – 34%, экс-президент Борис Тадич – 10%, председатель Народной партии Bук Еремич – 9%. Медиа-магнат, экс-мэр Белграда Драган Джилас обладает всего 7% народного доверия. На последнем месте рейтинга с 6% голосов оказался одиозный лидер Либерально-демократической партии Чедомир Йованович.

Согласно результатам исследования, 64% граждан Сербии, принявших участие в анкетировании, считают, что страна движется в верном направлении. Противоположной точки зрения придерживается в три раза меньше – 23%. При этом участники опроса пришли к единому мнению, что за время пандемии Сербия под руководством Вучича преодолела кризис успешнее остальных стран.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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