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Понедельник, 28 июня 2021, 13:45 мск

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Сербский Видовдан стал Днем города в Чикаго

Фото: официальный сайт президента Сербии

Мэр американского Чикаго Лори Лайтфут распорядилась праздновать День города 28 июня, когда сербы отмечают Видовдан. Решение обосновано тем, что в мегаполисе проживает самая крупная сербская диаспора в США, а сам город является побратимом Белграда с 7 июня 2005 года.

Стоит отметить, что история сербской диаспоры в Чикаго берет свое начало ещё в 1880 году, когда прибыли первые эмигранты из Сербии, пополнив ряды местных коммерсантов, финансистов, юристов, учёных, медиков и деятелей культуры.

Напомним, сегодня, 28 июня, сербы всего мира вспоминают героев Косовской битвы, которая состоялась в 1389 году. Тогда войска князя Лазаря потерпели поражение в битве с турецким войском султана Мурата. Это поражение привело к потере независимости Сербии почти на 500 лет. С другой стороны, турки также понесли тяжёлые потери, а Косовская битва затруднила их дальнейшую экспансию в Европу.

Чикаго, служба информации РИА «Новый День»

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