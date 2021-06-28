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Понедельник, 28 июня 2021, 16:57 мск

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В Косово вооружённые албанцы в полицейской форме обыскивают сербов, приехавших на Видовдан

Фото: официальный сайт косовской «полиции»

В самопровозглашённой республике Косово сотрудники так называемой «Вооруженной полиции Косово» останавливают и обыскивают сербов, направляющихся в Газиместан отмечать Видовдан – день памяти погибших в битве на Косовском поле в 1839 году.

Вооружённые «полицейские» албанской национальности перекрыли выезд из Приштины, заставляют водителей машин с сербскими номерными знаками останавливаться на обочине дороги и детально обыскивают салоны и пассажиров, которых выводят из автомобилей.

Обыски идут, в том числе, на въезде в Газиместан, где «полиция» отнимает у сербов футболки и флаги с сербской символикой. В настоящее время в Газиместан прибывает всё большее количество людей – их уже более 1000 из всех частей Сербии, Черногории и Республики Сербской.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 28.06.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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