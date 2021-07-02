Россия готова наращивать экспорт продовольствия в Сербию

Россия на намерена наращивать экспорт качественного продовольствия в Сербию. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе визита в Белград, где провел встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и представителями правительства республики.

Как отметил Патрушев, существует хорошая база для дальнейшего укрепления отношений. «Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между нашими странами демонстрирует положительную динамику. В прошлом году, несмотря на пандемию, он вырос почти на 7,5% и составил порядка 517 миллионов долларов. Рост отмечался как по экспорту российской продукции, так и по импорту», – отметил глава минсельхоза РФ, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Рассчитываем, что развитию сотрудничества будет способствовать Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией, которое вступает в силу уже с 10 июля. Этот документ создает благоприятные условия для поставок различной продукции на рынки наших стран», – подчеркнул Патрушев.

Позитивным фактором увеличения товарооборота послужило действующее между Россией и Сербией соглашение в области карантина и защиты растений, которое позволяет ускорить и упростить процедуру прохождения через границу плодоовощной продукции. Кроме того, в настоящий момент ведется работа по интеграции информационных систем прослеживаемости, что должно повысить эффективность обмена данными о подкарантинных товарах.

По его российского министра, Россия готова наращивать экспорт качественного продовольствия в республику. Патрушев уточнил, что сербская сторона неоднократно выражала заинтересованность в закупке у российских производителей мясной и молочной продукции. Данный вопрос в настоящее время прорабатывается.

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