Вашингтон сделал Приштине выговор

Вашингтон настаивает на выполнении Приштиной обязательства по созданию Союза сербских муниципалитетов (ССМ). Об этом заявил помощник госсекретаря США, спецпредставитель Штатов на Западных Балканах Мэтью Палмер. При этом американский дипломат подверг критике намерение косовских сепаратистов подать в суд на Сербию «за геноцид». По его словам, такой подход явно не будет способствовать решению косовской проблемы.

В интервью косовскому порталу RTV21 Палмер подчеркнул, что Приштина должна найти механизм для реализации соглашения о создании ССМ при соблюдении «Конституции Косово».

«Мирослав Лайчак (спецпредставитель Евросоюза на переговорах Белграда и Приштины) и его команда из ЕС скажут, что соглашение станет для обеих сторон законом, и что оно должно быть выполнено», – отметил Палмер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как считает американский дипломат, необходимо заключить дополнительные соглашения, которые откроют дорогу к выполнению ранее достигнутых договоренностей. «Если все поймут, что борются за нормальные отношения, которые откроют путь в ЕС как Сербии, так и Косово, то возможность для компромисса и прогресса изыщется», – сказал он.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 05.07.21

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