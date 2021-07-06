Косовские сербы организовали акцию протеста: требуют приструнить албанских националистов

Жители населенной сербами части города Косовска Митровица провели акцию протеста против участившихся нападений со стороны косовских албанцев. Накануне вечером несколько десятков сербов прошли маршем под национальным флагом от памятника князю Лазарю Косовскому до моста через реку Ибар, разделяющего город на северную сербскую и южную албанскую части.

«Наша акция вызвана не отдельным инцидентом, а всеми, случившимися в этом году. Все они были направлены против сербской общины в Косово, с начала года их произошло 70», – заявил один из организаторов шествия Александра Арсениевича, слова которого цитирует РИА «Новости».

При этом активист обратился к международным организациям с призывом вникнуть в ситуацию. «Тогда они увидят, что албанский национализм сейчас на подъеме – все сильнее и ярче горит», – подчеркнул Арсениевич.

Ранее, 1 июля, в косовском селе Гойбуля муниципалитета Вучитрн группа албанцев напала на 13-летнего серба Николу Перича, который возвращался домой с тренировки по футболу. Нападавшие повалили мальчика на землю, пинали ногами, били по голове, а затем сорвали с него цепочку с крестиком и растоптали её.

Косовска Митровица, служба информации РИА «Новый День»

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