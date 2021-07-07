Косовский «парламент» принял резолюцию о геноциде в Сребренице

«Парламент» самопровозглашённой республики Косово принял резолюцию, осуждающую предполагаемый геноцид в Сребренице, где военные Армии Республики Сербской якобы убили несколько тысяч мирных жителей-мусульман. За принятие резолюции проголосовало 89 «депутатов», никто не был против и не воздержался.

Комментируя принятие резолюции по Сребренице в косовском «парламенте», президент Сербии Александр Вучич сказал, что это было ожидаемо. По его словам, единственным сюрпризом стало то, что Подгорица была в этом вопросе «более рьяной и быстрой», чем Приштина.

Сербский лидер обратил внимание, что ранее предупреждал, что после резолюции Черногории поток таких же заявлений будет приниматься во всех парламентах региона – все захотят четко заявить, что сербы якобы совершили геноцид.

«Удивительно, что Подгорица была в этом более рьяна и быстрее, чем Приштина. К сожалению, в истории останется то, что Подгорица обогнала Приштину», – отметил Вучич и добавил, что в рядах сербской оппозиции много тех, кто хотел бы, чтобы Белград обогнал Подгорицу, признав геноцид в Сребренице, но, к счастью, они не у власти.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 07.07.21

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