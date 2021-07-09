Сербия признана самой безопасной страной на Балканах

Сербия уверенно заняла лидирующую позицию в рейтинге по уровню безопасности среди государств Балканского региона. Об этом свидетельствуют данные американского журнала Global Finance, которые приводит «Балканист.ру».

В общем рейтинге Сербия заняла 34 место их 134-х. Словения оказалась на 47 месте, Румыния – на 51, Хорватия – на 74, Болгария – на 114, Черногория – на 121, Северная Македония – на 125, а Босния и Герцеговина – на 130 строчке.

При составлении рейтинга Global Finance использовал три критерия оценки стран: риск военного конфликта, личная безопасность и угроза природных катастроф, включая риск от заражения коронавирусом. Именно результаты борьбы c пандемией во многом сказались на рейтинге 2021 года, отмечает сербский телеканал РТС.

За два года с момента составления предыдущего списка Сербия улучшила свои позиции на 24 пункта (в 2019 году она занимала 58 место). В топ-10 самых безопасных стран мира по версии издания вошли Исландия, ОАЭ, Катар, Сингапур, Финляндия, Монголия, Норвегия, Дания, Канада и новая Зеландия.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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