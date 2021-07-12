Албанцы массово бегут из Косово: в крае закрылось 80 школ

За последние 12 лет в Косово и Метохии почти на треть сократилось количество учеников албанских школ, порядка 80 учебных заведений закрылось, что свидетельствует о массовом оттоке населения.

Согласно данным Агентства статистики, которые приводит «Балканист.ру», в 2008-2009 учебном году в албанских школах Косово обучалось свыше 319 тысяч учеников, а к 2020-2021 их число сократилось до 229,6 тысячи.

«Такая статистика должна насторожить любое общество. Отъезд продолжается пугающими темпами даже без либерализации визового режима. За последний год число учеников за школьными партами уменьшилось на 8295 человек», – говорится в заявлении Родительского комитета школ Приштины.

Массовый отъезд албанцев из Косово и Метохии связан, главным образом, с плохой экономической ситуацией в крае. Чаще всего косовские албанцы уезжают в Германию, где им предоставляют рабочие визы, а через некоторое время разрешают перевезти свои семьи.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 12.07.21

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