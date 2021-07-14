Косовский «премьер-министр» спровоцировал волну жесткой критики в свой адрес

Заявление косовского премьер-министра Альбина Курти о необходимости пересмотра соглашения с Черногорией о демаркации границ вызвало крайне негативную реакцию в Подгорице и непосредственно в самопровозглашенной республики, передает «Балканист.ру».

В частности, глава правительства Черногории Здравко Кривокапич указал на невозможность пересмотра достигнутых ранее договоренностей. В то же время косовский политолог Блейрим Бурьяни со своей стороны заявил, что с таким подходом Курти не добьётся успехов во внешней политике.

«Пересмотр границ невозможен без согласия второй стороны, а Черногория ясно дала понять, что считает проблему закрытой ещё в 2018 году. Одного желания Курти снова поднять этот вопрос недостаточно», – указал эксперт.

Бурьяни считает, что «главе правительства» Косово следует сосредоточиться на диалоге с Сербией и внутренних проблемах, поскольку для Курти настал последний момент изменить свою позицию, если он желает сохранить власть, за которую долго боролся. «Премьеру пора включить голову», – подытожил политолог.

Соглашение Приштины и Подгорицы о границе было подписано в 2015 году и ратифицировано в 2018. Власти самопровозглашенной республики считают, что в результате Косово потеряло 40 кв.км территории.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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