Косовские «власти» обвинили сербов в отравлении питьевой воды в муниципалитете Дечани, в результате чего пострадали почти 1,5 тысячи человек. Как заявила «депутат» косовского «парламента», бывший военный врач, причастная к извлечению органов у сербских жертв, Tиме Kадрияй, местный житель «ответственно сообщил в полицию о подозрительных личностях», одним из которых оказался владелец ресторана, которого двое сербов, прибывших из Hови-Cада, спрашивали, как проехать в монастырь Дечани.

Как пишет «Балканист.ру», в Сербии заявление косовского «депутата» назвали возмутительным актом антисербской кампании, развёрнутой в СМИ накануне очередного раунда переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе. «Такие ложные обвинения не могли и не могут основываться ни на одном доказательстве. Речь идёт об абсолютной и спланированной дезинформации. Точно такая же кампания по распространению лжи спровоцировала мартовские погромы в 2004 году», – говорится в заявлении Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии.

На данный момент причина отравления неизвестна. В муниципалитете Дечани объявлено чрезвычайное положение. Пробы воды, взятые из колодцев, выявили, что она не заражена. Кроме того, директор водоснабжающей организации «Xидродрини» Петрит Янузай исключил возможность доступа посторонних лиц ко всем 18 колодцам, откуда жителям района поступает вода.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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