Массовое отравление питьевой водой в Косово: специалисты назвали причину

Причиной массового отравления водой в косовском муниципалитете Дечани стали болезнетворные бактерии, которые попали в питьевой источник из канализации. Об этом сообщили специалисты Института общественного здравоохранения Приштины.

Ранее стало известно, что питьевой водой отравились 1,5 тыс. жителей Дечан. В округе объявлен режим чрезвычайного положения. «Ведутся микробиологические исследования образцов, взятых у пациентов с признаками инфекции желудочно-кишечного тракта, на предмет выявления различных вирусных, бактериальных и паразитарных возбудителей», – говорится в сообщении института, которое цитирует «Балканист.ру».

Компания «Xидродрини», снабжающая Дечани водой, отстранена от поставок в муниципалитет. Ранее ее директор заявлял о полной защищенности всех 18 колодцев с питьевой водой. Глава муниципалитета Дечани Башким Рамосай выразил озабоченность политизацией ситуации. Ранее отдельные политики из Приштины обвинили в массовом отравлении населения граждан Сербии, которые до инцидента спрашивали у местного жителя дорогу до монастыря Bисоки Дечани.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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