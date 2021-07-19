Спикер парламента Сербии поддержит на выборах президента Александра Вучича

Председатель сербского парламента, лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич заявил, что не видит себя кандидатом на предстоящих президентских выборах и намерен поддержать действующего главу государства Александра Вучича, «который, вероятно, снова будет баллотироваться».

«Он (Александр Вучич) мой кандидат, я его поддерживал на предыдущих выборах», – сказал Дачич в эфире телеканала «Прва ТВ».

Отвечая на вопрос о переговорах с непарламентской оппозицией об улучшении условий проведения избирательной кампании, спикер Скупщины отметил, что некоторых представителей сербской оппозиции больше интересуют «политические перформансы», а не технические условия выборов. «Встречи проходят каждую неделю, мы разговариваем, не дожидаясь участия депутатов Европарламента», – сообщил он.

По словам Дачича, «тех других переговоров» (с присутствием депутатов Европарламента) ждут только три оппозиционера – Борис Тадич, Драган Джилас и Вук Еремич. При этом председатель Социал-демократической партии Борис Тадич направил свои требования к условиям проведения выборов в Скупщину Сербии, а Вук Еремич из «Народной партии» и лидер «Партии свободы и справедливости» Драган Джилас направили свои претензии только в Европейский парламент.

Напомним, что первая встреча между представителями власти и оппозиции в присутствии депутатов Европарламента состоялась неделю назад. Следующие слушания назначены на 17 сентября. Как сказал спикер Скупщины, для него важно, «чтобы власть показала свою конструктивность – то есть, то, что нет оправдания бойкоту выборов».

Ранее Джилас заявил, что оппозиционные партии не примут участия в следующих выборах, если предложение по улучшению избирательного процесса, которое составляют посредники от Европарламента, будет сформировано в соответствии с ожиданиями президента Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 19.07.21

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