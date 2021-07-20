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Вторник, 20 июля 2021, 12:12 мск

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Признать независимость: Турция намерена лоббировать интересы косовских сепаратистов

Фото: kremlin.ru

Анкара работает над тем, чтобы еще больше стран признали независимость самопровозглашенного Косово. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом своего визита на северный Кипр.

Турецкий лидер уточнил, что обсудит вопрос лоббирования косовской независимости с президентом США Джозефом Байденом.

«Мы пытаемся работать над увеличением числа признаний Косово. К сегодняшнему дню 114 стран признали Косово, и мы хотим, чтобы это число увеличивалось. Надеюсь, что в этом году на заседании ООН, на встрече, которую я проведу с Байденом, мы в очередной раз обсудим эту тему», – заявил Эрдоган.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Анкара, Кирилл Борщев

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