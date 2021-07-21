Готовится срыв переговоров: Белград ожидает от Приштины новых провокаций

«Премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти намерен сорвать переговоры Белграда и Приштины и возложить вину за это на Сербию. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

«Когда в 2012 году в Брюсселе начинали налаживать диалог, албанцы и международное сообщество сделали все, чтобы усадить сербов за стол переговоров, потому что они считали, что признание Косово – дело решенное. А теперь, в 2021 году, албанцы бегут из-за стола, потому что увидели, что переговоры вовсе не привели к тому признанию, на которое они надеялись», – цитирует заявление Вулина «Балканист.ру».

По мнению главы МВД Сербии, единственная цель Курти заключается в том, чтобы в Косово и Метохии не осталось сербов. «Он сделает все, что в его силах, чтобы остановить переговоры. Будет говорить о геноциде сербов, как он недавно уже это делал. Расскажет, что албанцы были здесь до амеб, а сербов не было, что [монастырь] Дечаны построила [албанская] династия Гаши и тому подобное», – сказал Вулин.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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