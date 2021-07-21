«Будем защищать нашу Родину»: президент Сербии прокомментировал планы Турции лоббировать признание Косово

Белград намерен противостоять планам Анкары, которая намерена лоббировать признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который пообещал поддержку косовским сепаратистам легализовать свою «государственность».

«Турция – сильная держава, но Сербия не настолько беспомощна, чтобы не противостоять давлению, потому что мы отстаиваем свое. Оно (Косово и Метохия) не турецкое и никогда им не принадлежало. Мы будем защищать свою Родину и наш народ. Запасного Отечества у нас нет. Приштина, подписав Вашингтонское соглашение, взяла на себя обязательство до 1 сентября отказаться от лоббирования признаний своей «независимости». Если они начнут их продавливать, мы будем готовы, и вы увидите, что мы не настолько малы, как иногда о себе говорим», – подчеркнул президент Сербии.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, Катарина Лане

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