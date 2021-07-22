Акт устрашения: косовских сербов пытаются запугать

В косовском селе Сушица недалеко от Приштины неизвестные разрисовали детскую площадку граффити экстремистского содержания, направленные на устрашение сербского населения, – «Здесь Албания», «Это албанская площадка», «Убирайтесь в Сербию», «АОК» (Армия освобождения Косово, признанная в Сербии террористической за многочисленные убийства и похищения сербов).

Сушица является смешанным по этническому составу населенным пунктом. Как отмечают местные СМИ, в селе давно не было отмечено ни одного инцидента национальной нетерпимости.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович назвал граффити на детской игровой площадке в Сушице «скандальными и постыдными». «Граффити ОАК на детской площадке в Сушице являются скандальными и постыдными. Серия провокаций в отношении сербов в Косово и Метохии продолжается. Экстремисты, вовлеченные в антисербскую деятельность, не брезгуют ничем, даже запугиванием маленьких детей», – подчеркнул Петкович в твиттере.

Стоит отметить, что это не единственный подобный инцидент. В селе Брод под Штрпце на юге Косово неизвестные лица нанесли экстремистские надписи на церкви святых Петра и Павла, перечеркнув и крест над входом в храм.

Приштина, Кирилл Борщев

Приштина. Другие новости 22.07.21

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