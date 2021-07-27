Это тупик: бывший советник Трампа оценил перспективы решения косовской проблемы

Вашингтонское соглашение Белграда и Приштины, заключением которого гордился бывший президент США Дональд Трамп, может остаться нереализованным с учетом заявления «премьер-министра» самопровозглашенной республики Альбина Курти о «других приоритетах». Такое мнение высказал бывший советник экс-президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

«Если оно (соглашение) для него («премьер-министра» Косово) не важно, тогда да, конечно, соглашение «умерло». Это же основное правило переговоров: нужно иметь две стороны, которые желают договориться по какому-то вопросу. Бывший госсекретарь США Джим Бейкер говорил об арабо-израильском конфликте: «США не могут стремиться к миру больше, чем какая-либо из сторон». Обе конфликтующие стороны должны стремиться к достижению соглашения ради себя, а не ради посредника», – сказал Болтон, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вместе с тем, по оценке американского дипломата, отказ Приштины обсуждать вариант разграничения территорий также заводит переговоры с Белградом в тупик. «Когда я занимал государственную должность, мы обсуждали коррекцию границ – как вариант решения косовской проблемы – с президентом Трампом и президентом Сербии Вучичем. Эта идея обсуждалась, и о ней дискутировали», – уточнил Болтон.

Один из вариантов изменения границ предусматривал передачу севера Косово и Метохии, населённого преимущественно сербами, Сербии. Приштина отказалась обсуждать это предложение, потребовав присоединения к Косово южных сербских муниципалитетов (так называемой «Прешевской долины») и признания своей независимости, на что получила категорическое «нет» из Белграда. «Если люди не хотят обсуждать такой вариант, это автоматически сужает возможности договориться и определённо создаёт более тяжёлые условия для переговоров. Косовское правительство имеет полное право отказаться рассматривать такой вариант, но на практике это заводит переговоры в тупик», – пояснил дипломат.

Болтон также скептически оценил переговоры Белграда и Приштины при посредничестве Евросоюза. «Я пытался вмешаться в ход переговоров по приглашению бывшего премьер-министра Великобритании Tони Блэра, но Европа не проявила энтузиазма, услышав о моей заинтересованности. ЕС ведёт переговоры Белграда и Приштины более десяти лет, и значительного прогресса мы не наблюдаем. США могли бы способствовать открытию новых перспектив в этом вопроса. Однако я думаю, что проблема США заключается в том, что не так много людей вообще обращают внимание на Балканы. Россия исходит из своих географических интересов, Китай стремится купить весь мир, опутать его своим «Шелковым путем», а США заняты другими делами. Администрация Байдена сфокусировалась на решении внутренних проблем. Я думаю, что Балканы должны представлять более высокий интерес для США», – заключил бывший советник экс-президента США по вопросам национальной безопасности.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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