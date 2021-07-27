Сербия завоевала первое золото Олимпиады

Сербская спортсменка Милица Мандич завоевала первое золото для сборной команды своей страны на Олимпийских играх в Токио, став чемпионкой по тхэквондо в весовой категории свыше 67 кг. В финальном поединке Мандич одолела южнокорейскую спортсменку Ли Да Бин со счетом 10:7.

Президент Сербии Александр Вучич поздравил чемпионку на своей странице в Instagram.

«Мы снова показали всему миру чемпионский боевой дух, выдержку, энергию и принесли большую радость всей стране. Браво, Милица!», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

У команды Сербии теперь полный комплект олимпийских наград. Ранее «серебро» Олимпиады завоевал стрелок из пневматического пистолета Дамир Микец. Бронзовую награду получила тхэквондистка Тияна Богданович, выступающая в весовой категории до 49 кг.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 27.07.21

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