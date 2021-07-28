«У албанской собаки больше прав…»: косовские власти устроили сербской пенсионерке систематический террор

В Джаковице на территории самопровозглашенной республики Косово ограблена квартира 59- летней сербской пенсионерки Драгицы Гашич, которая в июне этого года после 22 лет изгнания вернулась жить в родной город. У женщины украдены камера видеонаблюдения, интернет-роутер, а также одежда и запасы еды.

«Я вызвала полицию, сообщила им, что у меня украли даже чемодан с траурными вещами, которые я ношу из-за смерти отца. Они изо всех сил пытались сдержать смех», – рассказала пенсионерка.

Ранее приштинские власти запретили женщине установить в доме бронированную дверь, купленную на средства Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии, и делать ремонт, заявив, что квартира принадлежит государству. В этом году муниципальное руководство начало судебный процесс против пенсионерки с целью отобрать жилье.

Драгица Гашич всю жизнь работала уборщицей в городском отделении полиции Джаковицы, и эту квартиру получила в 1997 году как мать-одиночка двоих детей. После начала войны она уехала в Cмедеревскую Паланку, где также работала уборщицей в полиции, а после выхода на пенсию обратилась в организацию, которая занимается имущественными вопросами беженцев, чтобы вернуть себе квартиру, где уже незаконно проживал албанец. По решению суда его выселили, и женщина смогла вернуться домой.

После возвращения Гашич в Джаковицу одиннадцать местных неправительственных организаций направили петицию муниципальным властям с требованием ее выселить. Кроме этого, владельцы ближайших супермаркета и пекарни запретили Гашич покупать у них продукты. Еду женщине привозит из соседнего города её знакомый, однако тому на днях пробили колеса на автомобиле.

Корреспондент сербского «Курира» Mомчило Петрович после разговора с Драгицой Гашич в своём репортаже подчеркнул, что «албанская собака обладает большими правами в Косово и Метохии, чем сербка Драгица Гашич».

Комментируя эту ситуацию, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович заявил, что Драгица Гашич подвергается «систематическому террору». «Это следствие политической риторики Приштины и албанской общественности. Для них возвращение одной сербки в свой дом- проблема, которую они пытаются решить угрозами смерти и забрасыванием женщины камнями», – заявил он.

Петкович также отметил, что о положении Драгицы Гашич извещены все международные миротворческие миссии, которые находятся на территории самопровозглашенной республики, косовская полиция, а также руководство Евросоюза, которые отделываются каждый раз «выражением озабоченности и осуждением», что не влияет на физическую опасность для сербов, живущих или намеревающихся вернуться в Косово и Метохию.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, Катарина Лане

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